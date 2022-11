യുഎഇ തൊഴിൽ വീസ ഇനി 2 കൊല്ലം; സന്ദർശകവീസ കാലാവധി 3 മാസമാക്കി സൗദി

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ തൊഴിൽ വീസ കാലാവധി 2 വർഷമായി ഏകീകരിച്ചു. 40 സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖലയിലെ (ഫ്രീസോൺ) ജീവനക്കാർക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന 3 വർഷ വീസ 2 വർഷമാക്കി കുറച്ചാണ് ഏകീകരിച്ചത്. നിക്ഷേപകരുടെയും പാർട്നർമാരുടെയും വീസയും ഇനി 2 വർഷമായിരിക്കും. എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി കാലാവധിയും ഇതനുസരിച്ച് 2 വർഷമായി കുറയും.

നിലവിൽ 3 വർഷത്തേക്കു വീസ ലഭിച്ചവർക്കു കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ ആ വീസയിൽ തുടരാം. ദീർഘകാല ഗോൾഡൻ, ഗ്രീൻ, ഫ്രീലാൻസർ, റിമോട്ട് വർക്ക് വീസകളുടെ കാലപരിധിയിൽ മാറ്റമില്ല.

അതേസമയം, സൗദിയിൽ സന്ദർശക വീസ (സിംഗിൾ എൻട്രി) കാലാവധി 3 മാസമാക്കി കൂട്ടി. നിലവിൽ 30 ദിവസത്തെ സന്ദർശക വീസ ഓരോ മാസവും പുതുക്കി നൽകുകയായിരുന്നു. ട്രാൻസിറ്റ് വീസ കാലാവധി 15 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 3 മാസമാക്കി. ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ഫീസ് നൽകാതെ 96 മണിക്കൂർ രാജ്യത്തു താമസിക്കാം.

90 ദിവസ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഒന്നിലേറെ തവണ വന്നുപോകാം. ഉംറ വീസയും 30 ൽ നിന്ന് 90 ദിവസമാക്കിയിരുന്നു.

തീർഥാടകർക്ക് രാജ്യത്തെങ്ങും സഞ്ചരിക്കാനും അനുമതി നൽകി. ഏതു വീസയിൽ എത്തിയാലും ഉംറ ചെയ്യാനും അനുമതിയുണ്ട്. വീസയ്ക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. വെബ്സൈറ്റ് www.visitsaudi.com/visa

English Summary: UAE job visa to be two years