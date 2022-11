യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 7 സീറ്റ് അകലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിലേക്കുള്ള ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 211 സീറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 435 അംഗ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ 218 ആണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് 197 സീറ്റുണ്ട്. ഫലംവരാനുള്ള 27 സീറ്റുകളിൽ 16 ഇടത്ത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്. 100 അംഗ സെനറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിഭാഗത്തിന് 48 സീറ്റും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് 46 സീറ്റുമാണ് ഉള്ളത്. സെനറ്റിലേക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ അരിസോനയിലും നെവാഡയിലും വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകാൻ ഒരാഴ്ചയോളമെടുക്കുമെന്ന് സൂചന. അരിസോനയിൽ മാത്രം 4 ലക്ഷത്തോളം വോട്ട് എണ്ണാനുണ്ട്.

അതേസമയം, ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് പാർട്ടി നേതാവുകൂടിയായ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമെന്നാണ് മത്സരത്തെ ബൈഡൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബൈഡന്റെ ജയം ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയാണെന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആരോപണത്തെ പൊളിക്കാൻ ബൈഡന് വിജയം ആവശ്യമാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്തിന് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കെവിൻ മക്കാർത്തി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻതോതിൽ യുവജനങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വോട്ടു ചെയ്തതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അവരുടെ നില മെച്ചമായതിന്റെ കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. 18–29 പ്രായത്തിലുള്ള 27% പേർ ഇത്തവണ വോട്ടുചെയ്യാനെത്തിയതായാണ് ടഫ്ട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധരുടെ കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ 3 ദശകത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

