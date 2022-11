നിയമലംഘനം പതിവ്: അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പാർക്ക്, ജിം വിലക്ക്

കാബൂൾ ∙ വിദ്യാഭ്യാസ വിലക്കിനു പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പാർക്കുകളും ജിംനേഷ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നതിനും താലിബാൻ ഭരണകൂടം വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. വിലക്ക് ഈയാഴ്ച പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണു ‘ദുരാചാര സദാചാര’ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് അറിയിച്ചത്. പാർക്കിലും ജിമ്മിലും സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക പ്രവേശനസമയം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും നിയമലംഘനം പതിവായതോടെ പൂർണ വിലക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടഞ്ഞുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഉത്തരവുൾപ്പെടെ വിവാദമായതാണ്.

