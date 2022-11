ഡാലസ് ∙ ലോകയുദ്ധ സ്മരണയ്ക്കുള്ള യുഎസ് എയർ ഷോയിൽ വ്യോമസേനയിലെ 2 ‘വിന്റേജ്’ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു തീഗോളമായി നിലം പതിച്ചു. പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ മരിച്ചതായി ഡാലസ് കൗണ്ടി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തെ ‘വിങ്സ് ഓവർ ഡാലസ്’ എയർ ഷോയിൽ പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണു കാണികളെ സ്തബ്ധരാക്കി ചരിത്ര വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്നവർക്കു പരുക്കില്ല. ദുരന്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്‌മിനിട്രേഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ (1939–1945) ജർമനിക്കെതിരെ വ്യോമയുദ്ധം ജയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച ബോയിങ് ബി 17 ഫ്ലയിങ് ഫോർട്രസും അതേ പോരാട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പി 63 കിങ് കോബ്ര യുദ്ധവിമാനവുമാണു കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

സൈനികർക്കുള്ള ആദരദിനമായ വെറ്ററൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ചാണ് യുഎസി‍ൽ ഇതാദ്യമായി രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്തെ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള എയർ ഷോ ഒരുക്കിയത്.

English Summary: Two US vintage planes collide and crash mid air during dallas air show