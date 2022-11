ട്രംപിന് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ഡിസാന്റിസ്

ഒരിക്കൽ കൂടി യുഎസ് പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മോഹങ്ങൾക്കു കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റിസ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഡിസാന്റിസിനെ മറികടക്കുക ട്രംപിന് എളുപ്പമല്ലെന്ന സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം. ഡിസാന്റിസിന്റെ സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിജയിച്ചപ്പോൾ ട്രംപിന്റെ ആളുകൾ മിക്കയിടത്തും തോറ്റു.

പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ ട്രംപിനൊപ്പം റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പ്രത്യേക റാലി നടത്തി ഡിസാന്റിസ് ഉള്ളിലിരുപ്പു വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഫ്ലോറിഡ റാലിയിൽ ‘റോൺ ഡിസാന്റിമോണിയസ്’ എന്നു വിളിച്ച് ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിനെ കളിയാക്കിയിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയും സമാന പ്രവർത്തനശൈലിയുമുള്ള ഡിസാന്റിസിന്റെ വൈറ്റ്ഹൗസ് മോഹങ്ങൾ ട്രംപിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകും.

English Summary: Ron Desantis to cause challenge to Donald Trump