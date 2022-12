വോൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ തലപ്പത്ത് വനിത

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പത്രങ്ങളിലൊന്നായ വോൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെയും ഡൗ ജോൺസ് ന്യൂസ്‌വയേഴ്സിന്റെയും എഡിറ്റർ–ഇൻ–ചീഫ് ആയി സൺഡേ ടൈംസ് എഡിറ്റർ എമ്മ ടക്കറെ (56) നിയമിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഒരു വനിത ഈ പദവിയിലെത്തുന്നത്. ബ്രിട്ടനിൽനിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകയാണ് എമ്മ.

English Summary: Emma Tucker becomes first woman to head World Street Journal