നിക്കണോ പോണോ ? വോട്ടിനിട്ട് മസ്ക്; വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം നോക്കി രാജിക്കാര്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്വിറ്റർ സിഇഒ സ്ഥാനത്തു തുടരണമെന്ന് തനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലെന്നും സ്ഥാനത്തു തുടരണോ എന്ന കാര്യം ട്വിറ്ററിൽ വോട്ടിനിട്ടു തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഇലോൺ‌ മസ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ 1.75 കോടി പേ‍ർ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ 57.5% പേർ മസ്ക് രാജിവയ്ക്കണമെന്നും 42.5% പേർ സ്ഥാനത്തു തുടരണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, മാസ്റ്റഡോൺ തുടങ്ങിയ സമാന്തര സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ലിങ്കുകൾ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയ തീരുമാനം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചു.

English Summary: Elon Musk poll shows 57.5% want him to step down as Twitter chief