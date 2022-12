പറ്റിയ വിഡ്ഢിയെ കിട്ടുമ്പോൾ ട്വിറ്റർ സിഇഒ സ്ഥാനം ഒഴിയും: മസ്ക്

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ∙ ട്വിറ്റർ സിഇഒ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ വിഡ്ഢിയായ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാലുടൻ താൻ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് സിഇഒ ഇലോൺ മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി. സിഇഒ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണോ എന്ന് ട്വിറ്ററിൽ നടത്തുന്ന വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മസ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വോട്ടിങ്ങിൽ 57.5% പേർ മസ്ക് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം മാനിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ മസ്ക്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സെർവർ വിഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നും താൻ നയിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്റർ സിഇഒ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ടെസ്‍ല സിഇഒ പദവിയിൽ ‘ഉഴപ്പുന്ന’ മസ്കിനെതിരെ നിക്ഷേപകർ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

അടുത്ത പിരിച്ചുവിടൽ ടെസ്‍ലയിൽ

ഇലോൺ മസ്ക് ടെസ്‍ലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കു പിന്നാലെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന. 10% ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ജൂണിൽ മസ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് വരും ആഴ്ചകളിൽ പിരിച്ചുവിടൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ റിക്രൂട്മെന്റുകളും നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

