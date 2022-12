പാഫോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത ‍ജോർജിയോസ് സൈപ്രസ് ആർച്ച് ബിഷപ്

നിക്കോഷ്യ ∙ സൈപ്രസ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പുതിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി പാഫോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത ജോർജിയോസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നവംബർ 7 ന് കാലംചെയ്ത ആർച്ച്ബിഷപ് ക്രിസോസ്റ്റമോസ് രണ്ടാമന്റെ പിൻഗാമിയായി ഇദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി 16നു ചുമതലയേൽക്കുമെന്നാണു സൂചന.

ഡിസംബർ 18 നു നടന്ന ജനകീയ വോട്ടെടുപ്പിൽ 6 സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് 3 മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 16 അംഗങ്ങളുള്ള സിനഡ് ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വോട്ടെടുപ്പിൽ പാഫോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്ക് 11 വോട്ടും ലിമാസോൾ മെത്രാപ്പൊലീത്ത അത്താനാസിയോസിന് 4 വോട്ടും ലഭിച്ചു. ഒരു ബിഷപ് വോട്ട് ചെയ്തില്ല.

English Summary: Paphos bishop Georgios elected as new arch bishop of Cyprus Orthodox Church