ഗൾഫിൽ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും

ദുബായ് ∙ രണ്ടു ദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ദുബായിൽ ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. തണുത്ത കാറ്റും ശക്തമാണ്. മഴ ശക്തമായതോടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു. ഷാർജയിലും റാസൽഖൈമയിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. ഒമാനിൽ തലസ്ഥാനമായ മസ്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ മഴ തുടരുകയാണ്.

അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് മേഖലയായ തബൂക്ക് പ്രവിശ്യയിലെ അൽജബൽ, അൽഖൻ അൽ ദഹർ പർവത നിരകളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടങ്ങി. ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത്, ഇസ്രയേൽ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന തബൂക്ക് പ്രദേശത്താണ് എല്ലാവർഷവും മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.

English Summary: Rain and snow fall in the gulf