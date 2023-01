പുതുവർഷത്തിൽ യുഎഇയിൽ പിറന്നത് 6 റെക്കോർഡുകൾ

അബുദാബി/റാസൽഖൈമ ∙ പുതുവർഷപ്പുലരി യുഎഇക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ആറു ലോക റെക്കോർഡുകൾ. ഇതിൽ നാലെണ്ണം അബുദാബിയും 2 എണ്ണം റാസൽഖൈമയും സ്വന്തമാക്കി. 40 മിനിറ്റിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന വെടിക്കെട്ടിലൂടെ മൂന്നു റെക്കോർഡുകളും 3000 ഡ്രോണുകളെ അണിനിരത്തി ആകാശത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂ ആർ കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചതിനുള്ള റെക്കോർഡുമായാണ് അബുദാബി നേടിയത്.

വെടിക്കെട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച കരിമരുന്നിന്റെ അളവ്, വിന്യാസം, ദൈർഘ്യം എന്നിവയിലാണ് 3 റെക്കോർഡുകൾ. 4.7 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ 12 മിനിറ്റ് തുടർന്ന റാസൽഖൈമയിലെ വെടിക്കെട്ടും റെക്കോർഡായി. 1100 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 673 ഡ്രോണുകളുടെ ഷോ നടത്തിയതാണ് മറ്റൊരു റെക്കോർഡ്.

