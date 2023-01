ഒരു വോട്ടിനു വേണ്ടി കെഞ്ചി, മഞ്ഞുരുക്കി ട്രംപിന്റെ വിളി; റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിമതകലാപം അടങ്ങി, മക്കാർക്കി സ്പീക്കർ

വാഷിങ്ടൻ ∙ മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട നാടകീയതകൾക്കൊടുവിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാവ് കെവിൻ മക്കാർത്തി ((57) യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രിക്കുശേഷം നടന്ന 15–ാം റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിലാണു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ഹക്കീം ജെഫ്രീസിനെ (52) തോൽപിച്ച് മക്കർത്തി (216–212) വിജയം നേടിയത്. 435 അംഗ സഭയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് 222 അംഗങ്ങളും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് 212 അംഗങ്ങളുമാണുള്ളത്. എന്നാൽ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ തീവ്രപക്ഷക്കാരായ 20 വിമതർ മക്കാർത്തിക്കെതിരെ കലാപമുയർത്തിയതാണ് അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടായത്.

വിമതരിലെ 14 പേർ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന 12,13 റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ മക്കർത്തിക്ക് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും ബാക്കി 6 പേർ ഉറച്ചുനിന്നു. ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ രാത്രി വൈകി 14–ാം റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും 6 വിമതരിൽ 5 പേർ വഴങ്ങി. ഫ്ലോറിഡ അംഗം മാറ്റ് ഗാറ്റ്സ് അപ്പോഴും എതിർത്തു. ഒടുവിൽ മുൻപ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതോടെ അദ്ദേഹവും വഴങ്ങി. ഇതോടെ 15–ാം റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിൽ കലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള മക്കാർത്തി സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ നടന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കു ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായതോടെയാണു നാൻസി പെലോസിക്കു സ്പീക്കർ സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടിവന്നത്. 118–ാം സഭയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 5 അംഗങ്ങളുണ്ട്– ഡോ. ഏമി ബേറ, രാജ കൃഷ്ണമൂർത്തി, റോ ഖന്ന, പ്രമീള ജയപാൽ, ശ്രീ താനേദർ. എല്ലാവരും ഡെമോക്രാറ്റുകളാണ്.

നീണ്ടുപോയ വോട്ടെടുപ്പുകൾ

ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ 55–ാം സ്പീക്കറായാണു മക്കാർത്തി തിര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 234 വർഷം പിന്നിടുന്ന ജനപ്രതിസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നിലധികം വോട്ടെടുപ്പു വേണ്ടിവന്നത് ഇതിനു മുൻപ് 14 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ്. 1855 ൽ 133 തവണ വോട്ടെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നു. ഈ നടപടി രണ്ടുമാസമാണു നീണ്ടത്. 1923 ൽ സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിമതർ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയപ്പോൾ 11 വട്ടം വോട്ടെടുപ്പു വേണ്ടിവന്നു.

ഒരു വോട്ടിനു വേണ്ടി കെഞ്ചി, മഞ്ഞുരുക്കിയത് ട്രംപിന്റെ വിളി

വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 13–ാം റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ ഒരു വോട്ടിന്റെ കുറവ്. സഭ നിശ്ശബ്ദമായി. മക്കാർക്കിക്കു മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി ആ ഒരു വോട്ടിനു വേണ്ടി എതിരാളിയോടു കെഞ്ചുക മാത്രം. ക്യാമറകൾ കണ്ണുതുറന്നിരിക്കെ, മക്കാർത്തി ഇരിപ്പടത്തിൽനിന്നെണീറ്റു മാറ്റ് ഗാറ്റ്സിനു മുന്നിൽ ചെന്ന് വോട്ടു ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയില്ല. മക്കാർത്തി സാവധാനം തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അലാബാമയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗം മൈക് റോജേഴ്സും മാറ്റ് ഗാറ്റ്സും അടിയുടെ വക്കിലെത്തി. മറ്റുള്ളവർ ചേർന്ന് റോജേഴ്സിനെ പിടിച്ചുമാറ്റി.

മക്കാർത്തിയുടെയും ഗാറ്റ്സിന്റെയും അനുയായികൾ തമ്മിലും വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് 14–ാം വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. വീണ്ടും തോറ്റു. പുലർച്ചെ ഒരുമണിക്കുശേഷവും ഗാറ്റ്സിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു. ഇതിനിടെ, ഗാറ്റ്സിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. അതു മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റേതായിരുന്നു. നിർണായകമായ ആ ഫോൺ മഞ്ഞുരുക്കി. തുടർന്നു നടന്ന 15–ാം വട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ആ ഒരു വോട്ടു കൂടി മക്കാർത്തിക്കു ലഭിച്ചു.

English Summary: Kevin Mccarthy elected US House speaker at the end of election drama