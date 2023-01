11 വട്ടം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടും യുഎസ് പാർലമെന്റിന് സ്പീക്കറായില്ല

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ തുടർച്ചയായ 3 ദിവസങ്ങളിലായി 11 വട്ടം വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടും സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായില്ല. സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥി കെവിൻ മക്കാർത്തിക്ക് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പു മൂലം ഭൂരിപക്ഷത്തിനാവശ്യമായ 218 വോട്ട് നേടാനാകുന്നില്ല. 435 അംഗ സഭയിൽ 222 അംഗങ്ങളുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ മക്കാർത്തിക്ക് 202 വോട്ടിനപ്പുറം ലഭിച്ചില്ല. പാർട്ടിയിൽ മക്കാർത്തിയെ എതിർക്കുന്ന ഫ്രീഡം കോക്കസിലെ 20 അംഗങ്ങൾ വോട്ടു നൽകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്.

ഡമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയിലെ ഹക്കിം ജെഫ്രീസിന് 212 വോട്ട് ലഭിച്ചു. പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം യുഎസ് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തയാൾ ജനപ്രതിനിധി സഭ സ്പീക്കറാണ്. പിന്മാറില്ലെന്ന വാശിയിലാണ് മക്കാർത്തിയും അനുയായികളും. നാലാം ദിവസവും സഭ ചേർന്ന് സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ജയിക്കാനായി മക്കാർത്തി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറായേക്കുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

English Summary: US house fails to elect new speaker after 11 rounds of voting