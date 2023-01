ക്രിസ്മസ് സർവീസിൽ തനിച്ചു പങ്കെടുത്ത് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ

മോസ്കോ ∙ മറ്റു വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ചേരാതെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ തനിച്ച് ക്രെംലിൻ കത്തീഡ്രലിൽ ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുത്തു. റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ ദിനമായ ഇന്നലെ, മോസ്കോയിലെ ‘രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു’വിന്റെ കത്തീഡ്രലിൽ പൊതു സർവീസ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുട്ടിൻ ക്രെംലിൻ കത്തീഡ്രലിൽ ക്രിസ്മസ് സർവീസിൽ തനിച്ചു പങ്കെടുത്തത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം മറ്റു വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റർ സർവീസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.

റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തലവൻ കിരിൽ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനായി യുക്രെയ്നിൽ 36 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് പുട്ടിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ ഇതു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. യുക്രെയ്നിനിലെ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ കേന്ദ്രത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ‍ സേന ഈയിടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനെ കിരിൽ പാത്രിയർക്കീസ് ക്രിസ്മസ് സർവീസിനിടെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: For the first time Vladimir Putin attends christmas service by himself in Kremlin