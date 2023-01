6 വയസ്സുകാരൻ വെടിവച്ചു; അധ്യാപികയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ 6 വയസ്സുകാരന്റെ വെടിയേറ്റ് അധ്യാപികയ്ക്കു ഗുരുതര പരുക്ക്. യുഎസിലെ വെർജീനിയയിലുള്ള ന്യൂപോർട് ന്യൂസ് നഗരത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. കുട്ടിക്കു കൈത്തോക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്നും എന്താണു വെടിവയ്പിനു കാരണമായതെന്നും വ്യക്തമല്ല. അബദ്ധത്തിൽ വെടിപൊട്ടിയതല്ലെന്നു പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവമുണ്ടായ റിച്ച്നെക്ക് എലമെന്ററി സ്കൂളിൽ കിന്റർഗാർട്ടൻ മുതൽ അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് വരെ 550 വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലാസിലെ മറ്റു കുട്ടികൾക്കു പരുക്കില്ല.

