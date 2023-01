നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള വർധന: ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിൽ നാഷനൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ (എൻഎച്ച്എസ്) നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളവർധന സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ടു ദിവസം പണിമുടക്കിയ നഴ്സുമാർ 18നും 19നും വീണ്ടും പണിമുടക്കിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ബ്രിട്ടനിലെ ആരോഗ്യമേഖല പണിമുടക്ക്, ജീവനക്കാരുടെ കുറവ്, ശീതകാല ഫ്ലൂ എന്നിവ മൂലം പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും വർധിക്കുന്നു. നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള വർധനയിൽ നടപടി വൈകുന്നതിൽ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിൽനിന്നുതന്നെ സുനകിനു വിമർശനം നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്.

English Summary: UK PM Sunak says he is open to discussing pay rises for nurses