മുന്നറിയിപ്പു സംവിധാനം നിലച്ചു; യുഎസിൽ വിമാനയാത്ര സ്തംഭിച്ചു

വാഷിങ്ടൻ ∙ കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനം തകരാറിലായതോടെ യുഎസിലെ വ്യോമയാന മേഖല സ്തംഭിച്ചു. യുഎസ് സമയം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 2 നു ശേഷമാണു പൈലറ്റുമാർക്കു സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്ന കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം തകരാറിലായത്. സുരക്ഷാപ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളും സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഫെ‍ഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ) ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. യുഎസിനകത്തും പുറത്തേക്കുമുള്ള 6000 വിമാനങ്ങൾ വൈകി. 656 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ വിപണിയിൽ യുഎസ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഓഹരിമൂല്യം 2.4 % വരെ ഇടിഞ്ഞു. രാവിലെയോടെ ചില വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി. പുറപ്പെട്ട വിമാനങ്ങൾ യാത്ര തുടരുന്നതിനും നിലത്തിറക്കാനും അനുവദിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച യുഎസിൽ 21,464 വിമാനങ്ങളാണു യാത്രയ്ക്കു ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. ആകെ യാത്രക്കാർ 29 ലക്ഷം. ഏറ്റവുമധികം ആഭ്യന്തര സർവീസുള്ള അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന് ഇന്നലെ 4819 വിമാനങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നിലത്തിറങ്ങിയതോടെ യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു. കാനഡയിൽനിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളെയും ഇതു ബാധിച്ചു. കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനം തകരാറിലായതു സൈബർ ആക്രമണം മൂലമാണെന്നും സംശയമുയർന്നു. എന്നാൽ, സൈബർ ആക്രമണത്തിനു തെളിവില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യുഎസ് ഗതാഗത വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

എന്താണ് തകരാർ ?

വിമാനഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘നോട്ടിസ് ടു എയർ മിഷൻസ്’ (NOTAM) സംവിധാനമാണു തകരാറിലായത്. യാത്രാപാതയിലെ പക്ഷിശല്യം, അടഞ്ഞ റൺവേ, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, വിമാനത്താവളത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പൈലറ്റുമാർക്കു സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കോഡുകളായി നൽകുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഈ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം പുതുക്കിനൽകുന്നതിൽ സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെങ്കിൽ വിമാനം പറപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണു ചട്ടം.

