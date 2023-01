ഇറാൻ മുൻപ്രസിഡന്റിന്റെ മകൾക്ക് 5 വർഷം തടവുശിക്ഷ

ടെഹ്റാൻ ∙ ഇറാൻ മുൻപ്രസിഡന്റ് അക്ബർ ഹാഷിമി റഫ്‌സ‍ഞ്ചാനിയുടെ മകൾ ഫായിസെഹ് ഹാഷിമിക്ക് 5 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജനങ്ങളെ കലാപത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണു ശിക്ഷ. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 2012ൽ ഭരണകൂടവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹാഷിമിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുഎസിനുവേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായ ബൽജിയം പൗരന്റെ 28 വർഷം തടവുശിക്ഷ ശരിവച്ചു. ഇയാൾക്ക് 74 ചാട്ടവാറടിയും നൽകും.

English Summary: Iran sentences former president Akbar Hashemi Rafsanjani daughter Faezeh Hashemi to five years in prison