25–ാം വാർഷികം; ടൈറ്റാനിക് സിനിമ പുതിയ രൂപത്തിൽ തിയറ്ററിലേക്ക്

ലൊസാഞ്ചലസ് ∙ ലോകഹൃദയം കവർന്ന ടൈറ്റാനിക് സിനിമ 25–ാം വാർഷികമാഘോഷിക്കാൻ പുതിയ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചുവരുന്നു. 3ഡി 4കെ എച്ച്ഡിആർ പതിപ്പ് തിയറ്ററിലെത്തുന്നത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷത്തിനു മുന്നോടിയായി ഫെബ്രുവരി 10 നാണ്. മൂന്നു മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം. ടൈറ്റാനിക് കപ്പലപകടത്തിന്റെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിൽ ജയിംസ് കാമറൺ ഒരുക്കിയ സിനിമ 1997 ലാണു ഇറങ്ങിയത്.

English Summary: 25 years of Titanic movie: James Cameron's oscar winning movie to re-release in 4K 3D