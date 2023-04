ന്യൂയോർക്ക് ∙ ക്രിമിനൽ കേസിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്ന ആദ്യ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. ഫ്ലോറിഡയിലെ മറലാഗോ വസതിയിൽ നിന്ന് ഇതിനായി ട്രംപ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ട്രംപ് ടവറിലെത്തി. ഇന്നു രാവിലെ മൻഹാറ്റനിലെ കോടതിയിൽ ജഡ്ജി യുവാൻ മെർക്കനു മുന്നിൽ ഹാജരായി കുറ്റപത്രം വായിച്ചുകേട്ടശേഷം അദ്ദേഹം മടങ്ങും. കോടതിയിൽ പ്രവേശിക്കും മുൻപ് ട്രംപിന്റെ വിരലടയാളവും മുഖത്തിന്റെ ചിത്രവും എടുക്കും.

രതിചിത്ര നടി സ്റ്റോമി ഡാനിയേൽസുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ 2016 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് 1,30,000 ഡോളർ നൽകിയെന്നാണ് കേസ്. കുറ്റം നിഷേധിച്ച ട്രംപ് കേസ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. 2024ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനു മുൻനിരയിലുള്ള ട്രംപ് കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

English Summary : Donald Trump may be appear in court today