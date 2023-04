ട്രംപ് അറസ്റ്റിലായ കേസിൽ അടുത്ത വാദം ഡിസംബറിൽ; തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് നിയമക്കുരുക്ക്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറസ്റ്റിലായ ക്രിമിനൽക്കേസിൽ അടുത്ത വാദം ഡിസംബർ 4ന്. 2024 ലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു 2 മാസം മുൻപാണത്. കോടതിനടപടികൾ നേരത്തേയാക്കി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയാണു ട്രംപ് പക്ഷം.

രതിചിത്ര നടിയുമായുണ്ടായിരുന്ന വഴിവിട്ട ബന്ധം മൂടിവയ്ക്കാനായി പണം നൽകിയതിനും അക്കാര്യം മറച്ചുവച്ചതിനും ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റിലായ ട്രംപ് മൻഹാറ്റൻ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. തെളിവു നശിപ്പിച്ചതിനും രേഖകൾ തിരുത്തിയതിനും ഉൾപ്പെടെ 34 കുറ്റങ്ങളാണു ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ക്രിമിനൽക്കേസിൽ ഇതാദ്യമാണ് യുഎസ് മുൻപ്രസിഡന്റ് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.

ട്രംപിനെതിരായ തെളിവുകൾ 2 മാസത്തിനകം സമർപ്പിക്കുമെന്നാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ ട്രംപിന് അപ്പീൽ നൽകാം. ഡിസംബർ 4 നാണ് ഈ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുകയെന്നും സ്റ്റേറ്റ് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് യുവാൻ എം. മെർച്ചൻ പറഞ്ഞു.

അടുത്തവർഷം നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയാകാനുള്ള മത്സരത്തിൽ ട്രംപ് മുൻനിരയിലുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രൈമറി സീസൺ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ആരംഭിക്കുക. അതിനു മുൻപ് നിയമക്കുരുക്കുകളിൽനിന്ന് മോചനം നേടാനാണു ട്രംപിന്റെ നീക്കം.

2008 ൽ രതിചിത്ര നടി സ്റ്റോമി ഡാനിയേൽസുമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം പുറത്തുപറയാതിരിക്കാൻ 2016 ൽ പ്രസിഡന്റ് തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ട്രംപ് അവർക്കു പണം നൽകിയെന്നാണു കേസ്. മൻഹറ്റൻ കോടതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട നടപടിക്രമത്തിനിടെ കുറ്റപത്രത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ട്രംപ് ആകെ 6 വട്ടമേ സംസാരിച്ചുള്ളു. അതെ, ഇല്ല എന്നീ ഒറ്റവാക്കുകളിലായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം.

എന്നാൽ, കേസ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നു പിന്നീടു നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. തീവ്ര ഇടതു ഭ്രാന്തന്മാർ നിയമസംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച മൻഹാറ്റൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണി അൽവിൻ ബ്രാഗിനെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു.

