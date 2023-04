കുട്ടിത്തടവുകാരുടെ കാൽകഴുകി മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ∙ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ റോമിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ ജയിലിലെത്തി 12 കുട്ടിത്തടവുകാരുടെ കാൽകഴുകി. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കാരണം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാലുനാൾ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാർപാപ്പ അതിന്റെ ക്ഷീണമില്ലാതെയാണു രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.



2013ൽ സ്ഥാനമേറ്റതു മുതൽ ജയിലുകളിലും അഭയാർഥി കേന്ദ്രങ്ങളിലും വൃദ്ധസദനങ്ങളിലുമായാണു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പെഹസ ദിനത്തിലെ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നത്.

റോമിൽ തണുപ്പേറിയതോടെ ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ കൊളോസിയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ മാർപാപ്പ പങ്കെടുത്തില്ല. എന്നാൽ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ നടന്ന ദുഃഖവെള്ളി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഇന്നു സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ദുഃഖശനി ശുശ്രൂഷകളിലും നാളത്തെ ഈസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷയിലും പാപ്പ പങ്കെടുക്കുമെന്നു വത്തിക്കാൻ അറിയിച്ചു.

ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ കുർബാന അർപ്പണത്തിനു ശേഷമുള്ള സവിശേഷമായ ‘ഉർബി എത് ഓർ‌ബി’(നഗരത്തോടും ലോകത്തോടും) അഭിസംബോധനയും മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കുമെന്നു വത്തിക്കാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary : Pope Francis washes the feet of child prisoners in Holy thursday