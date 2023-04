യുക്രെയ്നിയൻ സൈനികന്റെ തലവെട്ടുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്‍; ഭയാനകമെന്ന് റഷ്യ

കീവ് ∙ റഷ്യൻ സൈനികർ യുക്രെയ്നിയൻ സൈനികന്റെ തലയറുക്കുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിച്ചത് വൻ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ദൃശ്യങ്ങൾ ഭയാനകമാണെന്നും വിഡിയോയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു മേൽ ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് പുതിയ വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ വാർത്താ ഏജൻസികൾക്കായിട്ടില്ല. യുക്രെയ്നിയൻ സൈനികർ കയ്യിൽ ധരിക്കുന്ന മഞ്ഞ ബാൻഡ് ധരിച്ചയാളെ റഷ്യൻ സൈനിക യൂണിഫോം ധരിച്ച ചിലർ ചേർന്ന് തലയറുത്തു കൊല്ലുന്നതാണ് വിഡിയോ. വിഡിയോ ദൃശ്യത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഐഎസിനെക്കാൾ ഭീകരമായ റഷ്യ യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദിമിത്രോ കുലേബ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം രാജ്യാന്തര ക്രിമിനൽ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റഷ്യ‍യ്‌ക്കെതിരെ യുദ്ധക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

