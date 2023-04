ന്യൂയോർക്ക് ∙ ന്യൂയോർക്കിലെ മൻഹാറ്റനിലുള്ള ചൈനാടൗണിൽ രഹസ്യ ചൈനീസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് രണ്ടു പേരെ യുഎസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓവർസീസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് രഹസ്യ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നേരത്തെ തന്നെ കുപ്രസിദ്ധമാണ്. ചൈനീസ് വംശജരുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലായി നൂറിലധികം ഇത്തരം സ്റ്റേഷനുകളുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.



English Summary: 2 held for allegedly running ‘secret Chinese police station' in US