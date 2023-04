അധിനിവേശ മേഖലകൾ നേരിട്ടുകണ്ട് പുട്ടിൻ; ‘കൂട്ടക്കുരുതി രസിക്കാൻ നടത്തിയ സഞ്ചാരം’

കീവ് ∙ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശ മേഖലകളിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ വീണ്ടും സന്ദർശനം നടത്തി. കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്ന് റഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്ന തെക്കൻ മേഖലയിലെ ഹേഴ്സൻ, കിഴക്കൻ മേഖലയായ ലുഹാൻസ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സേനാ മേധാവികളുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തി. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നറിയാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനാണ് എത്തിയതെന്ന് പുട്ടിൻ പറയുന്ന വിഡിയോ റഷ്യ പുറത്തുവിട്ടു. മരിയുപോൾ, ക്രൈമിയ എന്നിവിടങ്ങൾ മാർച്ചിൽ പുട്ടിൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

കൂട്ടക്കുരുതിയും നാശവും കണ്ടു രസിക്കാൻ നടത്തിയ സഞ്ചാരമായിരുന്നു പുട്ടിന്റേതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വക്താവ് മിഖാലിയോ പോഡോലിയക് പരിഹസിച്ചു. ഹേഴ്സൻ, സാപൊറീഷ്യ, ലുഹാൻസ്ക്, ഡോണെട്സ്ക് എന്നി 4 മേഖലകൾ അധീനതയിലാണെന്നാണ് റഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, ഇവ ഭാഗികമായി റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പറയുന്നു.

ഇതേസമയം, കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ അവ്​ഡിവ്ക സന്ദർശിച്ച യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ചെറുത്തുനിൽപ് നടത്തുന്ന സൈനികരെ അഭിനന്ദിച്ചു. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ഡോണെറ്റ്സ്ക് പ്രവിശ്യാപട്ടണമായ ബഹ്‌മുതിൽ റഷ്യ കനത്ത വ്യോമാക്രമണം തുടരുകയാണ്. കനത്ത ആക്രമണം നടക്കുന്നതായി യുക്രെയ്ൻ ജനറൽ ഒലക്സാണ്ടർ സിർസ്കിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡോണെട്സ്ക് മേഖലയിലെ 2 നഗരങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ബഹ്മുതിന്റെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്.

അതിനിടെ, ബെലാറൂസിൽ ആണവായുധങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന റഷ്യയുടെ പ്രസ്താവനയെ ജപ്പാനിൽ ചേർന്ന ജി 7 വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം അപലപിച്ചു. യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ജർമനി, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, കാനഡ എന്നിവയാണ് ജി 7 രാജ്യങ്ങൾ.

English Summary: Vladimir Putin visits two regions in Ukraine; Russia presses assault on Bakhmut