2024 യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജോ ബൈഡൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കും; ഒപ്പം കമല ഹാരിസും

വാഷിങ്ടൻ ∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ (80) പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ പ്രസിഡന്റായ ജോ ബൈഡൻ രണ്ടാം വട്ടം ജനവിധി തേടുമ്പോൾ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു കമല ഹാരിസും (59) ഒപ്പമുണ്ടാവും. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയായി വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നു മുൻപ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിലൂടെയാണു ബൈഡൻ മത്സരവിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2021 ജനുവരി 6നു ട്രംപ് അനുയായികൾ നടത്തിയ ക്യാപ്പിറ്റൾ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളോടെയാണു വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. ‘4 വർഷം മുൻപ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ, അമേരിക്കയുടെ ആത്മാവിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണിതെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ പോരാട്ടം നാം തുടരുകയാണ്’. ഗർഭഛിദ്രാവകാശം, ജനാധിപത്യസംരക്ഷണം, സാമൂഹികസുരക്ഷ എന്നിവയാണു 2024 ലെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

1969 നു ശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തൊഴിലില്ലായ്മയാണു കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ ബൈഡൻ ഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനനേട്ടമെങ്കിലും ഉയർന്ന നാണ്യപ്പെരുപ്പം വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു. ബൈഡന്റെ പ്രായം ഒരുവിഭാഗം അമേരിക്കക്കാർ പ്രശ്നമായി കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നു ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 19നു റോയിട്ടേഴ്സ് നടത്തിയ അഭിപ്രായസർവേയിൽ ബൈഡന്റെ ജനപിന്തുണ (39%) ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary : Joe Biden to contest in 2024 US President election