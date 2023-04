ട്രംപിനെതിരായ പീഡനക്കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസ് മുൻപ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെതിരായ ലൈംഗികപീഡനക്കേസിൽ മൻഹാറ്റൻ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി. 1995ൽ ട്രംപ് തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് യുഎസ് മാധ്യമപ്രവർത്തക ഇ. ജീൻ കാരൾ (79) നൽകിയ സിവിൽ കേസിലാണു നടപടി. ട്രംപിനെതിരെ കാരൾ നൽകിയ അപകീർത്തിക്കേസും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. നിലവിൽ വിചാരണയ്ക്കു ട്രംപ് ഹാജരാകേണ്ടതില്ല.

2019ലാണു കാരൾ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. കാരളിന്റെ ആത്മകഥയ്ക്കു പ്രചാരം കൂട്ടാനുള്ള വ്യാജ ആരോപണമാണിതെന്നാണു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. അടുത്ത വർഷം പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ട്രംപിനെതിരെ വേറെയും കേസുകളുണ്ട്.

English Summary: Donald Trump, accused of rape, goes to trial