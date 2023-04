സുഡാനിൽ നാളെ വരെ വെടിനിർത്തൽ; പോരാട്ടം തുടരുന്നതായും റിപ്പോർട്ട്

ഖാർത്തൂം ∙ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം നടക്കുന്ന സുഡാനിൽ യുഎസ് ശ്രമത്തെ തുടർന്ന് 72 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി. ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച വെടിനിർത്തൽ നാളെ വരെ തുടരും. സൈന്യവും (എസ്എഎഫ്) അർധസൈനികവിഭാഗവും (ആർഎസ്എഫ്) തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരും വെടിനിർത്തലിനു സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് ഖാർത്തൂം, ഓംഡുർമാൻ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും പോരാട്ടം നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

സൗദി അറേബ്യയുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ എസ്എഎഫ് കമാൻഡർ അബ്ദൽ ഫത്താ അൽ ബർഹാനെയും ആർഎസ്എഫ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹംദാൻ ഡഗാലോയെയും സൗദിയിലെത്തിച്ച് സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് യുഎസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈദുൽ ഫിത്ർ ആഘോഷത്തിനായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 72 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പോരാട്ടം തുടർന്നിരുന്നു.

ഊർജവും ഭക്ഷണവും മരുന്നുമില്ലാതെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സുഡാനിൽ നിന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളായ ഈജിപ്ത്, ചാഡ്, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അഭയാർഥി പ്രവാഹം തുടരുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ്. യുഎസ്, കാനഡ, ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ എംബസികൾ അടച്ചു. സന്നദ്ധസംഘടനകൾ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നത് നിർത്തിയത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു.

ഇതിനിടെ, സുഡാനിലെ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ലബോറട്ടറിയുടെ നിയന്ത്രണം പോരാളികളുടെ കയ്യിലായതിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആശങ്ക അറിയിച്ചു. പോളിയോ, അഞ്ചാം പനി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ രോഗാണുക്കളുടെ സാംപിളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. യുഎൻ രക്ഷാസമിതി യോഗം ചേർന്ന് സുഡാനിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. സമാധാനത്തിന് എല്ലാ ശ്രമവും നടത്താൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് രക്ഷാസമിതി അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി: 278 പേരെ ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചു; ആദ്യ സംഘത്തിൽ 16 മലയാളികൾ

ന്യൂഡൽഹി / ജിദ്ദ ∙ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ കുടുങ്ങിയ 278 ഇന്ത്യക്കാരുമായി നാവികസേനയുടെ ഐഎൻഎസ് സുമേധ കപ്പൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലെത്തി. ‘ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി’ രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവരെ ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് വ്യോമസേനയുടെ സി 130 ജെ വിമാനത്തിൽ ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കും. സുമേധയിൽ കൂടുതൽ പേരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സുഡാനിൽ നിന്നു ജിദ്ദയിലെത്തിക്കും.

ഇന്നലെ രാവിലെ ജിദ്ദയിലെത്തിയ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരനാണ് രക്ഷാദൗത്യത്തിനു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. മലയാളികളടക്കം ആകെ 3000 ഇന്ത്യക്കാരാണ് സുഡാനിലുള്ളത്. ജിദ്ദയിൽ എത്തിയ ആദ്യ സംഘത്തിൽ 16 മലയാളികൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിലാണ് താമസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സുഡാന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തെ പോർട്ട് സുഡാനിൽ നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് 45 മിനിറ്റ് വിമാനദൂരം മാത്രമേയുള്ളു. കടൽ ദൂരം 295 കിലോമീറ്റർ.

English Summary: With war on hold, first set of Indians evacuated from Sudan