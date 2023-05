പുട്ടിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോണുകൾ തകർത്തെന്ന് റഷ്യ

മോസ്കോ ∙ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ ലക്ഷ്യംവച്ച് മോസ്കോയിൽ പറന്നെത്തിയ 2 ഡ്രോണുകൾ തകർത്തെന്ന് റഷ്യ വെളിപ്പെടുത്തി. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്രെംലിൻ കൊട്ടാരത്തിനു മുകളിൽ രാത്രി എന്തോ പറന്നു വന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീഗോളമാകുന്നതിന്റെയും പുക ഉയരുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

യുക്രെയ്ൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അറിവോടെയാണ് ആക്രമണമെന്നും ഇതിനെ ഭീകരപ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കുമെന്നും റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി. മോസ്കോ നഗരത്തിനു മുകളിൽ ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നത് നിരോധിച്ചു. ഡ്രോൺ എത്തിയ സമയത്തു പുട്ടിൻ ക്രെംലിനിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മോസ്കോ നഗരപ്രാന്തത്തിലെ മറ്റൊരു വസതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും റഷ്യ അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും റഷ്യയുടെ നാടകമാണിതെന്നും യുക്രെയ്ൻ പ്രതികരിച്ചു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നാത്‌സി ജർമനിക്കുമേൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിജയം നേടിയതിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി മേയ് 9ന് റഷ്യ വിജയദിനം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെയാണ് സംഭവം. യുക്രെയ്നിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം റഷ്യയുടെ ഊർജ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.

