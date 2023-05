ഡാലസ് വെടിവയ്പ്: മരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരിയും

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ യുഎസിലെ ഡാലസിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരി സിവിൽ എൻജിനീയറും. 2 വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഐശ്വര്യ താറ്റികൊണ്ടയാണ് (27) മറ്റ് 7 പേർക്കൊപ്പം അക്രമിയുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്. സുഹൃത്തിനും വെടിയേറ്റെങ്കിലും സുഖംപ്രാപിച്ചുവരുന്നു.

തെലങ്കാനയിലെ രംഗ റെഡ്ഡി ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മകളാണ് ഐശ്വര്യ. ഹൈദരാബാദിലെ സരൂർനഗറിലാണ് കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ശ്രമം തുടങ്ങി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30നാണ് ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നവർക്കു നേരെ അക്രമി മൗറീഷ്യോ ഗാർസിയ വെടിയുതിർത്തത്. അക്രമി പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. യുഎസിൽ ഈ വർഷം ഒന്നിലേറെ പേർ മരിച്ച 198 വെടിവയ്പ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് കണക്ക്.

