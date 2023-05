ആമസോൺ കാട്ടിൽ അദ്ഭുത അതിജീവനം; വിമാനം തകർന്ന് 16 ദിവസം വനത്തിൽ അകപ്പെട്ട് 4 കുട്ടികൾ

ബൊഗോട്ട (കൊളംബിയ) ∙ പാതിതിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച പഴങ്ങൾ, കുഞ്ഞിന്റെ വെള്ളക്കുപ്പി, കത്രിക, കമ്പും ഇലകളും കൊണ്ടുള്ള കൂര... വിമാനാപകടത്തിനുശേഷം കാണാതായ നാലു കുട്ടികളെത്തേടി ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ അലഞ്ഞ തിരച്ചിൽസംഘങ്ങൾക്കു പലയിടത്തുനിന്നായി കിട്ടിയ സൂചനകൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു: അപകടത്തിൽ അമ്മ മരിച്ചെങ്കിലും കുട്ടികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.

13, 9, 4 വയസ്സും വെറും 11 മാസവും പ്രായമുള്ള നാലു സഹോദരങ്ങൾ വിശപ്പിനോടും കാലാവസ്ഥയോടും പടവെട്ടി 16 ദിവസം അലഞ്ഞത് നിബിഡ വനത്തിനുള്ളിലാണ്. ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് കുട്ടികളെ ജീവനോടെ കണ്ടെന്ന വിവരം സൈന്യത്തെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന്, കൊളംബിയ പ്രസിഡന്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന സന്തോഷവാർത്ത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു.

ഹുയിറ്റൊട്ടോ ഗോത്രക്കാരായ കുട്ടികൾക്കു 16 ദിവസം തുണയായത് വനപരിചയവും അതിജീവനശേഷിയുമായിരിക്കാം. തെക്കൻ കൊളംബിയയിലെ അരരാക്കുവരയിൽനിന്നു പറന്നുയർന്ന ചെറുവിമാനം കാക്വെറ്റ പ്രവിശ്യയിൽ ആമസോൺ കാടിനുമുകളിൽവച്ച് ഈ മാസം ഒന്നിനാണു തകർന്നു വീണത്.

കുട്ടികളുടെ അമ്മ മഗ്ദലീന മക്കറ്റൈ (33)യുടെയും രണ്ടു പൈലറ്റുമാരുടെയും മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കണ്ടെടുത്തെങ്കിലും പരിസരത്തെങ്ങും കുട്ടികളെ കാണാതായതോടെ കൊളംബിയൻ സൈന്യം കാട് അരിച്ചുപെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടികൾ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന വിവരമെത്തിയത്.

English Summary: Four children including a baby found alive in amazon forest two weeks after plane crash