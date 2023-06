കൺമണികളോട് മഗ്ദലീന പറഞ്ഞു: ‘പോകൂ, അച്ഛനരികിലേക്ക്’

ബോഗട്ട (കൊളംബിയ) ∙ ‘‘മക്കളേ, നിങ്ങൾ ഇവിടെനിന്നു പോകൂ. അച്ഛൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു കാണാം. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അച്ഛനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും’’– വിമാനാപകടത്തെ അദ്ഭുതകരമായി അതിജീവിച്ച 4 മക്കളോട് അമ്മ മഗ്ദലീന മ്യുകതൂയ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. മേയ് ഒന്നിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ആമസോൺ വനത്തിലകപ്പെട്ട മഗ്ദലീന 4 ദിവസംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നതായും കുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും മൂത്തവളായ പതിമൂന്നുകാരി ലെസ്‌ലി വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് അച്ഛൻ മാനുവൽ റണോക്ക് പറഞ്ഞു.

ഒളിപ്പോരാളികളുടെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്നു മാസങ്ങൾക്കുമുൻപു നാടുവിട്ട മാനുവലിനെ കാണാൻ അരരാക്കുവരയിൽനിന്നു സാനോസെ ഡെൽ ഗോവിയാറെയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണു മഗ്ദലീനയും കുട്ടികളും അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ആമസോൺ വനാന്തരത്തിലെ ഹുതോട്ടോ ഗോത്രസമൂഹത്തിന്റെ തലവനാണ് മാനുവൽ. മഗ്ദലീനയും ഗോത്രനേതാവായിരുന്നു.

ആദ്യം പറഞ്ഞത്: വിശക്കുന്നു

40 ദിവസം കാട്ടിലലഞ്ഞ കുട്ടികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘വിശക്കുന്നു’. ഒരു വയസ്സുകാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യനെ നെഞ്ചോടുചേർത്ത് ഓടിയെത്തിയ പതിമൂന്നുകാരി ലെസ്‌ലിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരോട് ആഹാരം ചോദിച്ചത്.

4 കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ബോഗട്ടയിലെ സൈനികാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാറായിട്ടില്ല. 2600 കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്താണു തിരച്ചിൽ നടത്തിയതെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ഹെൽഡർ ജിറാൾഡോ പറഞ്ഞു.

