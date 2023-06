ബ്രിട്ടനിലെ കത്തിയാക്രമണം: ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടറുടെ മകളും ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിനിയും കുത്തേറ്റുമരിച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിലെ നോട്ടിങ്ങാംഷറിലും ലണ്ടനിലുമായി രണ്ടു കത്തിയാക്രമണങ്ങളിൽ 2 ഇന്ത്യൻ വംശജർ അടക്കം 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നോട്ടിങ്ങാംഷറിൽ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ സർജൻ ഡോ. സഞ്ജോയ് കുമാറിന്റെ മകളും നോട്ടിങ്ങാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോക്കി താരവുമായ ഗ്രേസ് ഓമലി കുമാർ (19) ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണു നടന്നുപോകവേ അക്രമിയുടെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹപാഠി ബാർനബി വെബറും (19) കൊല്ലപ്പെട്ടു.

അക്രമി വഴിയിൽക്കണ്ട മറ്റൊരാളെയും കുത്തിക്കൊന്നു. മോഷ്ടിച്ച വാൻ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഓടിച്ചുകയറ്റിയതിൽ 3 പേർക്കു പരുക്കുമുണ്ട്. ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായി. 2009 ൽ കത്തിക്കുത്തേറ്റ യുവാക്കളെ സർജറിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനു ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഡോക്ടറാണു സഞ്ജോയ്‌കുമാർ.



വടക്കൻ ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലിയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണു ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിനി കൊന്തം തേജസ്വിനി (27) കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തോടെയാണിത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവതിക്കു പരുക്കേറ്റു. ഈ സംഭവത്തിൽ ബ്രസീൽ സ്വദേശിയായ കെവൻ അന്റോണിയോ ലോറെൻസൊ ഡെ മൊറെയ്സ് അറസ്റ്റിലായി.

English Summary : Indian doctor's daughter and native of Hyderabad were stabbed to death