യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുനേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം; 32 റഷ്യൻ മിസൈൽ തകർത്തെന്ന് യുക്രെയ്ൻ

കീവ് ∙ യുക്രെയ്നിലെ കീവ്, ലിവ്യു നഗരങ്ങളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുനേരെ റഷ്യ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. റഷ്യയുടെ ബ്രയൻസ്ക് മേഖലയിൽനിന്നും അസോവ് കടലിൽ നിന്നുമയച്ച ഷഹീദ് മിസൈലുകളിൽ 32 എണ്ണം തകർത്തതായി യുക്രെയ്ൻ സേന അവകാശപ്പെട്ടു. ലിവ്യു നഗരത്തിൽ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കാര്യമായ നാശമുണ്ടായി. നാലു മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി റഷ്യ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.

റഷ്യയുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രത്യാക്രമണം ശക്തമാക്കിയതിനുശേഷം റഷ്യ നടത്തിയ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ആക്രമണമാണിത്. ഇറാനിൽനിന്നു റഷ്യ വാങ്ങിയതാണു ഷഹീദ് മിസൈലുകൾ. തെക്കുകിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ സാപൊറീഷ്യയിലും ശക്തമായ മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്നു. സുമി മേഖലയിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 3 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

