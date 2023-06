ടൈറ്റാനിക് കാണാൻപോയ സമുദ്രപേടകം കാണാതായി

സെന്റ് ജോൺസ് (ന്യൂഫൗണ്ട്‌ലാൻഡ്, കാനഡ)∙ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ 1912ൽ തകർന്ന ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ 5 പേരുമായി ആഴക്കടലിലേക്കുപോയ സമുദ്രപേടകം കാണാതായി. ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ കടലിലിറങ്ങിയ ഓഷൻഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ ‘ടൈറ്റൻ’ ആണു കാണാതായത്.



ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് വ്യവസായിയും ആക്‌ഷൻ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനുമായ ഹാമിഷ് ഹാർഡിങ്, പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി ആസ്ഥാനമായ ബഹുരാഷ്ട്രക്കമ്പനി എൻഗ്രോയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും ശതകോടീശ്വരനുമായ ഷഹ്സാദ ദാവൂദ്, മകൻ സുലൈമാൻ, പേടകത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ഫ്രഞ്ച് പൗരനായ പോൾ ഹെൻ‌റി നാർസലേ, ഓഷൻഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ സ്റ്റോക്ടൻ റഷ് എന്നിവരാണു ഇതിലുള്ളത്.

2009ൽ സ്റ്റോക്ടൻ റഷ് സ്ഥാപിച്ച ഓഷൻഗേറ്റ് കമ്പനി 2021 മുതൽ ടൈറ്റാനിക് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റാനിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ ഒരാൾക്ക് 2 കോടി രൂപയാണു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

ഓക്സിജൻ 4 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം

∙ സമുദ്രപേടകത്തിൽ 96 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. ഓക്സിജൻ ഉപയോഗം കൂടിയാൽ ഈ സമയദൈർഘ്യം കുറയും. മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയോടെയെങ്കിലും സമുദ്രപേടകം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കും.



