ഇടിമത്സരത്തിന് സക്കർബർഗിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മസ്ക്; അങ്കംകുറിച്ച് അരിശുംമൂട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടനും തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനും

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ലോകത്തിലെ തന്നെ അതിസമ്പന്നരും സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ അതികായന്മാരുമായ ഇലോൺ മസ്കും (52) മാർക് സക്കർബർഗും (39) ശരിക്കും തമ്മിലിടിച്ചേക്കും. മെറ്റ സിഇഒ ആയ സക്കർബർഗിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെസ്‌ല, സ്പേസ്എക്സ് ഉടമ എലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്ററിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂട്ടിലുള്ള ‘കേജ്ഡ് ഫൈറ്റിങ്’ എന്ന ഇടിമത്സരത്തിന് താൻ തയാറാണെന്നായിരുന്നു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.



വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത സക്കർബർഗ് ഇടി നടത്തേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ആരാഞ്ഞു. വേഗസ് ഒക്ടഗൺ എന്ന മത്സരവേദിയുടെ പേരാണ് ഇതിന് മറുപടിയായി മസ്ക് നൽകിയത്. താനങ്ങനെ കാര്യമായി വ്യായാമം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലെന്ന് മസ്ക് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാ‍ൽ, മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ്, ജു–ജിറ്റ്സു തുടങ്ങിയ ആയോധനകലകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളയാളാണ് സക്കർബർഗ്.

