വെൻഡിയുടെ ദുഃഖം ടൈറ്റാനിക്ക് മുതൽ ടൈറ്റൻ വരെ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ആഴക്കടലിൽ കാണാതായ ടൈറ്റൻ സമുദ്രപേടകത്തിന്റെ പൈലറ്റ് സ്ടോക്ടൺ റഷിന്റെ ഭാര്യ വെൻ‍ഡി റഷ് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലപകടത്തിൽ മരിച്ച ദമ്പതികളുടെ പിൻതലമുറക്കാരി. നൂറ്റാണ്ടുമുൻപ് പൂർവമാതാപിതാക്കളെ കടലിൽ നഷ്ടമായ അതേ സ്ഥലത്ത്, അതേ ടൈറ്റാനിക്കിനരികിൽ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ കാണാതായിരിക്കുന്നു. വെൻഡിയുടേത് തലമുറകളുടെ ആഴമുള്ള ദുഃഖകഥ.

1912ൽ മുങ്ങിയ ടൈറ്റാനിക് അപകടത്തിൽ ഇസിദോർ സ്ട്രോസ്, ഐഡ എന്നീ ന്യൂയോർക്ക് ദമ്പതികൾ മരിച്ചിരുന്നു. ആത്മാർഥ പ്രണയത്തിന്റെ കഥയായി ആ മരണനിമിഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. കപ്പലിൽ നിന്നു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളേയും രക്ഷിച്ച ബോട്ടിൽ ഐഡയ്ക്ക് സീറ്റ് നൽകിയെങ്കിലും ഇസിദോറിനെക്കൂടാതെ വരില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ഐഡ. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു മരണം വരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇസിദോറിന്റെ മകൾ മിന്നിയുടെ കൊച്ചുമകൻ റിച്ചാർഡ് വെയ്ൽ ജൂനിയറുടെ മകളാണു വെൻഡി. 1986 ൽ ലാണ് വെൻഡി സ്ടോക്ടൺ റഷിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. 2 വർഷത്തിനിടെ ഓഷൻഗേറ്റ് നടത്തിയ ടൈറ്റാനിക് യാത്രകളിൽ 3 തവണ വെൻഡി പോവുകയും പൂർവികർ കഥാവശേഷരായ കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടം കാണുകയും ചെയ്തു. ഓഷൻഗേറ്റിന്റെ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണു വെൻഡി.

