പ്രിഗോഷിൻ‌: എതിരാളിയായി മാറിയ പുട്ടിൻ മിത്രം

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ വിശ്വസ്തനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റഷ്യൻ വ്യവസായി യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘമാണ് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ്. 25,000 ആണ് അംഗബലം. ഇവരാണു കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യയ്ക്കായി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഏതാനും മാസങ്ങളായി റഷ്യൻ സൈനികനേതൃത്വത്തിനും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനുമെതിരെ പ്രിഗോഷിൻ പരസ്യവിമർശനം ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണു പ്രിഗോഷിൻ നാടകീയമായി തന്റെ പട്ടാളത്തെ യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന റഷ്യൻ നഗരമായ റോസ്തോവിലേക്കയച്ചത്. മോസ്കോയിലേക്കു നീങ്ങിയ സംഘത്തിൽ 5,000 പേരുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. റോസ്തോവിൽ തുടരുന്ന പ്രിഗോഷിനൊപ്പം 5,000 പേരും.

