മോസ്കോ ∙ വാഗ്‌നർ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിനും കൂലിപ്പടയ്ക്കുമെതിരെ എടുത്ത ക്രിമിനൽക്കേസുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായി റഷ്യൻ ആഭ്യന്തരസുരക്ഷ ഏജൻസിയായ എഫ്എസ്ബി അറിയിച്ചു. കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ കുറ്റകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണിതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



പ്രിഗോഷിൻ രാജ്യം വിട്ടതോടെ വാഗ്‌നർ ഗ്രൂപ്പിലെ കാൽലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കൂലിപ്പടയുടെ ഭാവി അവ്യക്തം. ഇന്നലെ രാവിലെ ബെലാറൂസ് തലസ്ഥാനമായ മിൻക്സിൽ പ്രിഗോഷിൻ വിമാനമിറങ്ങിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ രാഷ്ട്രത്തോടു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചവരെ രാജ്യദ്രോഹികളെന്നു വിളിച്ചു. ചോരചിന്താതെ സംയമനത്തോടെ കലാപം നേരിട്ട സൈന്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

കലാപക്കേസില്ലെങ്കിലും പ്രിഗോഷിന്റെ കേറ്ററിങ് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്ന് പുട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിഗോഷിന്റെ കൂലിപ്പട്ടാളത്തെ റഷ്യൻ സേനയുടെ ഭാഗമാക്കിയേക്കുമെന്നാണു സൂചന. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. പുട്ടിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വാഗ്‌നർ കമാൻഡർമാരുടെ സേവനത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. വാഗ്‌നർ കലാപത്തിൽ യു എസിനു പങ്കില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

English Summary : Russia said no case against Wagner group