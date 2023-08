റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ട്രംപ് എങ്കിൽ വിവേക് രാമസ്വാമിക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റായാലും മതി

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയായാൽ പാലക്കാട്ട് കുടുംബവേരുകളുള്ള വിവേക് രാമസ്വാമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി സംവാദത്തിലെ ഉഗ്രൻ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ ട്രംപ് അനുയായികളുടെ വരെ പ്രശംസ നേടിയ വിവേക്, വൈസ് പ്രസിഡന്റായാലും മതിയെന്ന നിലപാടിലാണിപ്പോൾ.



അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിക്കളം മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും താനും മാത്രമായി ചുരുങ്ങാനാണു കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ പകുതി പ്രായമേയുള്ളൂ എന്നതും പുതുമുഖമാണെന്നതും തനിക്കു ഗുണമാകുമെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് ചാനലായ ജിബി ന്യൂസിനോട് വിവേക് (38) പറഞ്ഞു. താൻ പ്രസിഡന്റായാൽ, ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽപെട്ടിരിക്കുന്ന ട്രംപിന് മാപ്പു കൊടുക്കുമെന്നു മുൻപു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മിൽവോക്കിയിൽ നടന്ന സ്ഥാനാർഥി സംവാദത്തിൽ വിവേകിന്റേതായിരുന്നു മികച്ച പ്രകടനമെന്ന് ട്രംപിന്റെ മകൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറും പറഞ്ഞു.

∙ ട്രംപിന്റെ ജയിൽപടത്തെപ്പറ്റി ബൈഡൻ: ‘ഹാൻസം ഗൈ, വണ്ടർഫുൾ ഗൈ’

അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എതിരാളിയായി മത്സരിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കേസിൽ ഹാജരായപ്പോഴുള്ള ജയിൽപടം ടിവിയിൽ കണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ‘സുന്ദരൻ, വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ’ (ഹാൻസം ഗൈ, വണ്ടർഫുൾ ഗൈ) എന്നാണ് ചിരിയോടെ ബൈഡൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞത്. ട്രംപിന്റെ കേസുകളെക്കുറിച്ചും വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈറ്റ്‌ഹൗസോ ബൈഡനോ പ്രതികരിക്കുന്ന പതിവില്ലാത്തതാണ്.

