പരിസ്ഥിതി: മാർപാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനം ഒക്ടോബർ 4 ന്

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ∙ പരിസ്ഥിതിക്കെതിരെ അതിക്രൂരമായ ലോകയുദ്ധം നടക്കുന്നതിനാൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ചാക്രികലേഖനം പരിസ്ഥിതിയുടെ പുണ്യാളനായ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ തിരുനാൾ ദിനമായ ഒക്ടോബർ 4ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിയും 2015ൽ മാർപാപ്പ ‘സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ’ എന്ന ചാക്രികലേഖനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പ്രകൃതിയെ വരും തലമുറയ്ക്കായി നന്നായി പരിപാലിക്കണമെന്ന് ഇതിൽ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ അനീതിയുടെ ഇരകളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ രേഖ ലോകമെങ്ങും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ സ്വാഗതം ചെയ്തതാണ്.

English Summary : Pope Francis's article may be released on october 4