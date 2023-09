കരുത്തുറ്റ ടെലിസ്കോപ്പുമായി ചൈന; മോസി ഈ മാസം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും

ബെയ്ജിങ് ∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാനനിരീക്ഷണ ടെലിസ്കോപ്പുകളിലൊന്ന് ചൈന സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ മാസം പകുതിയോടെ ഇതു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചൈനയിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും ചൈന അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസും ചേർന്നാണ് മോസി വൈഡ് ഫീൽഡ് സർവേ ടെലിസ്കോപ് വികസിപ്പിച്ചത്.

വടക്കൻ ചൈനയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശമായ ലെംഘുവിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തെളിഞ്ഞ മാനവും സ്ഥിരതയുള്ള അന്തരീക്ഷവുമുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ ലെംഘുവി‍ൽ ഒട്ടേറെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2.5 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ളതാണ് ടെലിസ്കോപ്. വിദൂര താരാപഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേർത്ത സിഗ്നലുകൾ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിന് ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് ചൈനീസ് അധികൃതരുടെ വാദം. ചൈനീസ് തത്വചിന്തകനും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ മോസിയുടെ പേരാണ് ടെലിസ്കോപ്പിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

