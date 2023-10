ഒറ്റ ലീറ്റർ മദ്യം ഒറ്റയടിക്ക് കുടിച്ച ചൈനീസ് പൗരൻ മരിച്ചു

ബെയ്ജിങ് ∙ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ മദ്യപാന മത്സരത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ലീറ്റർ മദ്യം കുടിച്ച ചൈനീസ് പൗരൻ മരിച്ചു. 2.31 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യം വരുന്ന സമ്മാനം ലഭിക്കാനായി 10 മിനിറ്റിലാണ് ഴാങ് എന്ന യുവാവ് മുഴുവൻ മദ്യവും അകത്താക്കിയത്. ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്ഡോങ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷെൻഷെനിലാണു സംഭവം.

ഴാങ്ങിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണ് മത്സരത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. ആദ്യം 57,895 രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് ഇതു പല തവണ ഉയർത്തി 2.31 ലക്ഷം രൂപയായതോടെ ഴാങ് മത്സരിച്ചു. തീവ്രത കൂടിയ ബൈജിയു എന്ന ചൈനീസ് മദ്യം ഒറ്റയടിക്കു കുടിച്ചതോടെ മറിഞ്ഞു വീണ ഴാങ്ങിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. തുടർന്ന് കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി. പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

