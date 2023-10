പാർട്ടിയിലെ വിമതർ കരുനീക്കി, യുഎസ് സ്പീക്കർ പുറത്ത്; ഇനിയാര് ? ട്രംപ് വരുമോ ?

വാഷിങ്ടൻ ∙ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാവും യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ സ്പീക്കറുമായ കെവിൻ മക്കാർത്തിക്കെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ മാറ്റ് ഗെയ്റ്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 8 വിമതർ നടത്തിയ പടനീക്കം വിജയിച്ചു. മക്കാർത്തിക്കെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസപ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച 208 ഡമോക്രാറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ 8 പേരും അണിചേർന്നതോടെ 210നെതിരെ 216 വോട്ടിന് സ്പീക്കർ പുറത്തായി.

യുഎസിലെ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും യുക്രെയ്നുള്ള സഹായം തുടരാൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈ‍ഡനുമായി മക്കാർത്തി രഹസ്യ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയെന്നാ‌ണ് ഗെയ്റ്റ്സിന്റെ ആരോപണം. സ്പീക്കറെ പുറത്താക്കുന്ന കീഴ്‌വഴക്കം തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്നതു ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മക്കാർത്തിയെ പിന്ത‌ുണയ്ക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾ വാദിച്ചെങ്കിലും ഡമോക്രാറ്റുകാർ കനിഞ്ഞില്ല. സ്പീക്കറെ പുറത്താക്കുന്നത് യുഎസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്.

ഇനിയാര് ? ട്രംപ് വരുമോ ?

നോർത്ത് കാരലൈനയിൽനിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി പാട്രിക് മക്ഹെൻറിയെ താൽകാലിക സ്പീക്കറായി നിയമിച്ചതിനു പിന്നാലെ പുതിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ ആലോചന തുടങ്ങി. ലൂസിയാനയിൽനിന്നുള്ള സഭാംഗം സ്റ്റീവ് സ്കേലിസ്, മിനസോഡയിൽനിന്നുള്ള ടോം എമർ എന്നിവർക്കാണു സാധ്യത. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സ്പീക്കറാകാനുള്ള വിദൂര സാധ്യതയും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ അംഗമല്ല. സഭാംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ ഇതുവരെ സ്പീക്കറായിട്ടൂവെങ്കിലും യുഎസ് ഭരണഘടനപ്രകാരം അതൊരു നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥയല്ല. രണ്ടാം തവണയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള പ്രചാരണത്തിലാണ് ട്രംപ്.

