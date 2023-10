ആശങ്ക വേണ്ട, ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതർ

വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ ലോവർ ഗലീലി എന്ന സ്ഥലത്താണു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ടെൽ അവീവിനു വടക്ക് ഹൈഫയ്ക്കും നസറേത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം. ശക്തമായ ആക്രമണം നേരിട്ട സ്ദെറോത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലാണ്. രാവിലെ ഏഴരയോടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചില മലയാളികളുടെ ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയാണ് വിവരം ആദ്യം അറിഞ്ഞത്. തെക്കൻ മേഖലയിലുള്ളത്ര ഭീഷണിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളും കഴിയുന്നത് യുദ്ധാന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഇരമ്പൽ കേൾക്കാം. പരുക്കേറ്റു സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു സൈനിക ഓഫിസറുടെ കെയർഗിവറായാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

നാട്ടിലിരിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക – ഞങ്ങളെയോർത്തു പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. സേഫ്റ്റി റൂമും ബങ്കറും പോലെയുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ സേഫ്റ്റി റൂമിലാണ്. ആധുനിക കെട്ടിടങ്ങളിൽ ബങ്കറിനു തുല്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമുള്ള മുറികളാണ് സേഫ്റ്റി റൂമുകൾ. വാഷ്റൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. ഒറ്റ ജനാലയേ ഉള്ളൂ. അതിനുതന്നെ ചില്ലുമറയ്ക്കു പുറമേ ഇരുമ്പുമറ കൂടിയുണ്ട്. ബോംബ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പു സൈറൺ മുഴങ്ങുമ്പോൾ വീടിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്തെവിടെയെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഓടിക്കയറണം. ജോലി കെയർഗിവറുടേതായതിനാൽ നമ്മൾ പരിചരിക്കുന്നവരെക്കൂടി സുരക്ഷിതരായി മുറിയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു മാത്രം.

ജൂതരുടെ വലിയ ഉത്സവമായ സിംഖാത് തോറയും വിശ്രമദിനമായ ശാബത്തും ഒരുമിച്ചവന്നതിനാൽ പല പൊതുസേവനങ്ങളുമില്ലാത്ത ശനിയാഴ്ചയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കു മുൻഗണന കൊടുക്കൂ എന്നേ ഇവിടത്തെ സർക്കാർ പോലും ഞങ്ങളോടു പറയുന്നുള്ളൂ. 2021 ൽ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയുടെ അനുഭവവുമുണ്ടല്ലോ. മനഃസാക്ഷി യുക്തിപൂർവം ഉപയോഗിക്കുകയേ മാർഗമുള്ളൂ. എങ്കിലും ഈ രംഗത്തുള്ള മലയാളികളെല്ലാം പരിചരിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിത്തന്നെയാണു കഴിയുന്നത്.

ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാമെടുത്ത് ദിവസങ്ങളോളം ബങ്കറിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. തെക്കൻ മേഖലയിൽ കൂടുതലും പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ്. അവയിൽ സേഫ്റ്റി റൂമുകളല്ല, പഴയ രീതിയിലുള്ള ഭൂഗർഭ ബങ്കറുകളാണുള്ളത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് അൽപമകലെ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബങ്കറുകളിലേക്കു പോകേണ്ടി വരും.

ആക്രമണഭീഷണി കൂടുതലുള്ള സ്ദെറോത്, ആഷ്കലോൺ, ബെർഷേബ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഈ മേഖലകളിൽ ഉള്ള കിബുത്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ടെൽ അവീവിലും ഒട്ടേറെ മലയാളികളുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ പൗരർക്കുള്ള സുരക്ഷാസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന മേഖലകളിലും ടെൽ അവീവിലുമെല്ലാം ‘അയൺഡോം’ എന്ന മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനമുള്ളത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഭീഷണി റോഡ്മാർഗമുണ്ടായ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമാണ്. ഇങ്ങനെയെത്തിയവർ പലയിടത്തും ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതായി വിവരമുണ്ട്. തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ അക്രമി കടന്നുകയറി വെടിവയ്പു നടത്തുന്നതായി മലയാളത്തിലുള്ള വോയ്സ് ക്ലിപ് ഷെയർ ചെയ്തു കിട്ടി. എന്നാൽ, ഇതെവിടെയാണെന്നു വിവരമില്ല.

കെയർഗിവർമാരെന്ന നിലയ്ക്കു ഞങ്ങൾ നേരിടാറുള്ള ഒരു പരിമിതി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകാറുണ്ട്. എംബസിയുമായോ നോർക്കയുമായോ ബന്ധപ്പെടാൻ സംഘടനാ സംവിധാനമില്ല. 24 മണിക്കൂറും ജോലിയിലായതിനാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സമയമില്ലെന്നതാണു കാരണം. എങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും മറ്റും എല്ലാവരും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് പരസ്പരം ധൈര്യം പകരുന്നു. ടെൽ അവീവ്, ആഷ്കലോൺ, ബെർഷേബ, അഷ്ദോദ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ മലയാളി വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. അവരെയും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

(ആലപ്പുഴ ചമ്പക്കുളം സ്വദേശിയായ ഷൈനി 13 വർഷമായി ഇസ്രയേലിലുണ്ട്)

English Summary : Donot worry, we are safe says Shyni Babu Keralite residing in Israel