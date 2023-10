ഇസ്രയേലിനൊപ്പമെന്ന് ഇന്ത്യ, യുഎസ്, യുകെ

ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഹമാസ് നടത്തിയത് ഭീകരാക്രമണമെന്ന് ഇന്ത്യയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും. ഇസ്രയേലിനൊപ്പം യുഎസ് നിലകൊള്ളുമെന്നു പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ അവകാശത്തെ ബ്രിട്ടിഷ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയിംസ് ക്ലവർലി പിന്തുണച്ചു. ആക്രമണത്തെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ രൂപമെന്നാണു യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉർസുല വോൺഡെർ ലെയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജർമനി ഇസ്രയേലിനൊപ്പമാണെന്നു ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലിനു നേർക്കുണ്ടായത് ഭീകരാക്രമണമാണെന്നു യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.

ഉത്തരവാദി ഇസ്രയേൽ: ഇറാൻ, ഖത്തർ



ഇസ്രയേലി അധിനിവേശസേനയുടെ ഭീകരതയിൽ നിന്നു സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹ്‌മൂദ് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു. പലസ്തീന്റെയും ജറുസലമിന്റെയും വിമോചനം യാഥാർഥ്യമാകുന്നത് വരെ പലസ്തീൻ പോരാളികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമനയിയുടെ ഉപദേശകൻ യഹ്‌യ റഹിം സഫാവി പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ല ഗ്രൂപ്പ് ആക്രമണം ഇസ്രയേലിന്റെ തുടർച്ചയായ അധിനിവേശങ്ങൾക്കുള്ള നിർണായകമായ മറുപടിയാണെന്നു പറഞ്ഞു.

ആക്രമണ സാഹചര്യത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രയേലിനാണെന്നു പറഞ്ഞ ഖത്തറും കുവൈത്തും ഇരുപക്ഷത്തോടും സംയമനം പാലിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചു. ആക്രമണം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും ഈജിപ്തും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സംയമനം പാലിക്കാനാണ് റഷ്യയുടെ ആഹ്വാനം. ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തരുതെന്ന് യുഎൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഹൈക്കമ്മിഷണർ വോൾക്കർ ടുർക് പറഞ്ഞു.

