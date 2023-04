രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പാചകം ചെയ്യുന്നത് ആര്?; ഉത്തരം പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി

''This is the world's biggest comedy babe. Its called Indian politics'' ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയിൽ ടൊവിനോയുടെ തകർപ്പൻ ഡയലോഗിന് കയ്യടിക്കാത്തവർ കുറവാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിക്കും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമെന്നത് വെറും തമാശയല്ല മറിച്ചു ശക്തമായ വാഗ്വാദങ്ങളുടെയും രക്തരൂക്ഷിതമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും വേദിയാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസിലാകും. എതിരാളികളെ സർവ്വശക്തിയോടും കൂടി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അധികമാരും അറിയാത്ത ചില അടുക്കള കഥകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

കർണാടകയിലെ രണ്ടുദിവസം നീളുന്ന തകർപ്പൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ മാട്ടിയ മഹൽ മാർക്കറ്റിലും ബംഗാളി മാർക്കറ്റിലും രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ സർബത്ത്, ഗോൽഗപ്പ, പഴവർഗങ്ങൾ എന്നിവ രുചിച്ചു നോക്കിയ രാഹുൽ ''ഖാനെ മേ ക്യാ ഹേയ് '' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബിഹാർ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ലാലുപ്രസാദ് യാദവിനാണെന്ന് രാഹുൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അമ്മയാണ് മികച്ച പാചകക്കാരി എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ പാചകം തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണവും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

തുടർന്ന് തീൻമേശയിലെ തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും രാഹുൽ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എരിവുള്ള വിഭവങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാഹുലിനു രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിനു മുൻപായി ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കാനും രാഹുൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

