അന്നന്നു വയ്ക്കുന്ന ആഹാരം ചൂടാറാതെ കഴിച്ചു തീർക്കണം; ബാക്കിയായ ഭക്ഷണം ഒരു വില്ലനോ?

ബാക്കിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണോ? അന്നന്നു വയ്ക്കുന്ന ആഹാരം ചൂടാറാതെ കഴിച്ചു തീർക്കണം എന്നതാണ് പൊതുവേ ഉള്ള വയ്പ്പ്. എങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് സാധ്യമാകാറില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാക്കിയായ ഭക്ഷണം പിന്നീട് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രദമാണോ എന്ന് മട്ടിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഏറെ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. പാചകം ചെയ്തെടുത്ത ഭക്ഷണം 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനു ശേഷം ആ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് മോശം ദഹനത്തിനും ആമാശയസംബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾക്കും വഴിതുറക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വൈകി കഴിക്കുന്നതു പോഷകമൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയാൽ ബാക്കിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. വായു കയറാത്ത അടച്ചുറുപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുകയും കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ചെറു ചൂടിൽ വേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായകമാണെന്നു ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. 165 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ 15 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കു ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുമെന്നും പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണം എപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുപിടിച്ച യാത്രകൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ചൂട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ ഘടകങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ പ്ലേറ്റിലൂടെ വിരുന്ന് എത്താനിടയുള്ള അപകടത്തെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

