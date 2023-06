ചിക്കനും മട്ടനും മീനുമെല്ലാം ഇട്ട നോണ്‍ വെജ് പാനിപൂരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പാനിപൂരി സ്ഥിരം കഴിക്കാരുണ്ടെങ്കിലും, നോണ്‍ വെജ് പാനിപൂരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്ര കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്ത ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കി ഓണ്‍ലൈനില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ചാട്ട് ഷോപ്പ് ആയ 'ചിക്കൻ പുച്ച്‌ക'. ചിക്കൻ, കൊഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഐറ്റങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച രുചികരമായ പാനിപൂരി വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ മെനുവില്‍ ഉള്ള മട്ടൺ പുച്ച', 'പ്രോൺ പാനി പൂരി' എന്നിവയെല്ലാം സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാണ്. മാത്രമല്ല, ചിക്കന്‍ കൊണ്ടും കൊഞ്ച് കൊണ്ടും വെറ്റ്കി എന്ന് പേരായ മത്സ്യം കൊണ്ടുമെല്ലാം പാനി പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അനാര്‍ ജമാദാര്‍ എന്ന് പേരായ ഒരാളാണ് ഈ സ്റ്റാള്‍ നടത്തുന്നത്.

ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ഈ ഷോപ്പിന്‍റെ വീഡിയോയ്ക്ക് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ രുചികള്‍ കൊള്ളാം എന്ന് കഴിച്ച ചിലര്‍ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോള്‍, ഇത്തരം വിഭവങ്ങള്‍ ആദ്യമായല്ല ഒരാള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും ചിലര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ, ഇതിന്‍റെ രുചി എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് സംശയം കൂറുന്നതും കാണാം.

Have Bengalis and Bengal gone too far? pic.twitter.com/ZdyIxf0ahu — Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) June 11, 2023

നോണ്‍ വെജ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. സസ്യാഹാരികള്‍ക്കായി, ചോക്കലേറ്റ് പാനിപൂരിയും തൈര് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദഹി പാനിപൂരിയും പോലുള്ള സ്പെഷ്യല്‍ ഐറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്.



English Summary: Ever Tried Non-Veg Pani Puri? Bengali Chaat Shop Offering 'Chicken Puchka' & More Goes Viral For Its Quirky Street Food Menu