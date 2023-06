ചൊവ്വയിൽ പോയാലും വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കഴിക്കാം! ടെക്നോളജി പരീക്ഷണം വിജയം

ചൊവ്വയിൽ പോയാൽ ഫ്രഞ്ച് െഫ്രെസ് കഴിക്കണം എന്നു തോന്നിയാൽ എന്തു ചെയ്യും? ഇനി അതിനും പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. ബഹിരാകാശത്തു വിജയകരമായി ഭക്ഷണം ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ സ്പെയ്സ് ഏജൻസിയിലെ ഗവേഷകർ.



മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഇത് സാധ്യമാണെന്നും ബഹിരാകാശത്ത് ഭക്ഷണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ഫുഡ് റിസർച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത വിമാനം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഇത് 20000 അടി ഉയരത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം അതിവേഗത്തിൽ താഴേക്ക് വന്നു. ഈ സമയത്തിനിടയിൽ ഏകദേശം 22 സെക്കന്റ് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. ഒരു ഹൈ റെസലൂഷൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു.

ബൂയൻസി ഇല്ലെങ്കിൽപ്പോലും, ഈ പരാബോളിക് പറക്കൽ സമയത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നീരാവി കുമിളകൾ വേർപെടുകയും, ചൂടുള്ള എണ്ണയുമായി സമ്പർക്കം നിലനിർത്തുകയും ഫ്രൈ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ കണ്ടെത്തി.

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ, ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് അവരുടെ പതിവ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വറുത്തെടുത്ത ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകും, ഇത് ആളുകളുടെ സ്ഥിരം ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള ദീർഘകാല ദൗത്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. പാചക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ, ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിശാലമായ ഭക്ഷണ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.

നിലവിൽ, ബഹിരാകാശയാത്രികർ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ(ISS) ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്.

